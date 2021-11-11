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الاحتلال يبدأ تحقيقاً في عملية نفق الحرية البطولية

11 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 08:35

الداخل المحتل- الرأي

ذكرت مصادر عبرية اليوم الخميس، أن لجنة تحقيق "إسرائيلية" ستبدأ اليوم عملها في التحقيق في عملية نفق الحرية، وانتزاع 6 أسرى حريتهم من سجن جلبوع، حيث تبدأ أعمالها بالاستماع لشهادات ضباط مصلحة السجون "الإسرائيلية"، بعد أن هزت العملية عرش وأمن "إسرائيل".

وبحسب صحيفة هآرتس العبرية، فإن أول من سيمثل أمام اللجنة هو رئيس التخطيط اللوجستي جوندار بيركوفيتش، لتقديم معلومات عن هيكلية السجن ومخطط بنائه، على أن يدلي لاحقًا شهادته حول الحادثة.

وفي الأيام الأخيرة طالبت اللجنة الإسرائيليين بأن كل من لديه معلومات أن يقدمها لها فيما يتعلق بالحادثة سواء فيما يتعلق بفشل الحراسة والأمن في السجون بشكل عام وجلبوع خاص أو حتى فيما يتعلق بالحادثة بشكل خاص.

ومن المتوقع أن تقدم اللجنة نتائجها الأولية لوزير الأمن الداخلي "الإسرائيلي" عومير بارليف خلال أشهر قليلة.

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