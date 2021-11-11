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6 أسرى يواصلون إضرابهم وسط تدهور حالتهم الصحية

11 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 08:45

الأسرى الستة المضربين
الأسرى الستة المضربين

رام الله - الرأي:

يواصل 6 أسرى إضرابهم المفتوح عن الطّعام داخل سجون الاحتلال، احتجاجاً على اعتقالهم الإداري وسط تدهور حالتهم الصحية

وقال مكتب إعلام الأسرى، إن الأسرى المضربين هم: كايد الفسفوس مضرب منذ (120) يوماً، مقداد القواسمة مضرب منذ (113) يوم، علاء الأعرج مضرب منذ (95) يوماً، هشام أبو هواش مضرب منذ (86) يوماً، عيّاد الهريمي مضرب منذ (50) يوماً، لؤي الأشقر مضرب منذ (33) يوما.

ويعاني الأسرى الستة المضربين من أوضاع صحية خطيرة، وسط خشية من إمكانية تعرضهم لانتكاسة صحية مفاجئة وحدوث أذى على دماغهم أو جهازهم العصبي، نتيجة نقص كمية السوائل في الجسم.

وتواصل محكمة الاحتلال المماطلة والتهرب في اتخاذ أي قرار بحق الأسرى الستة أو النظر في أوامر الاعتقال الإداري.

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