وكالة الرأي الفلسطينية حماس: "حد السيف" أثبتت قدرة المقاومة على إرباك الاحتلال وجيشه وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تُنظّم دورة متخصصة بالمهارات الصحفية والاعلامية وكالة الرأي الفلسطينية "النور والأمل" الثانوية بالوسطى تنفذ درساً توضيحياً في التربية الإسلامية وكالة الرأي الفلسطينية أسعار المنتجات الزراعية في غزة اليوم وكالة الرأي الفلسطينية " الأشغال العامة" واللجنة المصرية يناقشان مخططات المدن الإسكانية وكالة الرأي الفلسطينية إحصائية عمل معابر غزة أمس الأربعاء وكالة الرأي الفلسطينية كيف تحافظ على شحن السيارات الكهربائية لفترة كبيرة؟ وكالة الرأي الفلسطينية الخرافات الأكثر انتشارًا حول اللقاحات وكالة الرأي الفلسطينية 6 أسرى يواصلون إضرابهم وسط تدهور حالتهم الصحية وكالة الرأي الفلسطينية ليفربول الإنكليزي يكشف عن تغييرات في هيكله الإداري
أخبار » الأخبار الفلسطينية

حماس: "حد السيف" أثبتت قدرة المقاومة على إرباك الاحتلال وجيشه

11 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 09:30

غزة - الرأي

قالت حركة حماس، إن معركة "حد السيف" مثّلت واحدة من تجليات قدرة المقاومة الفلسطينية على الفعل والابداع في مواجهة الاحتلال ومنعه من تحقيق الانجازات العملياتية والأمنية.

وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم في تصريح صحفي، بمناسبة الذكرى الثالثة على المعركة التي تصادف اليوم الخميس، إن معركة "حد السيف" أثبتت مرة أخرى قدرة العقل الاستخباري للمقاومة على هزيمة الأجهزة الأمنية الصهيونية، وسطرت استخبارات القسام انجازا واضحا بكشف القوات التي حاولت التسلل ثم كشفها لأسماء وصور عناصر هذه القوة ونشرها مما اخرجهم من الخدمة في جيش الاحتلال.

وأضاف قاسم: "كان الفعل الميداني الموحد من قوى المقاومة في معركة حد السيف، والتفاف الجماهير حول خيار المقاومة واحدة من أسباب النصر في هذه المعركة".

وأكد أن المقاومة أثبتت في معركة "حد السيف" قدرتها على إرباك الاحتلال وجيشه وبعثرة أوراقه، ومنعه من تحقيق أهدافه، مشددا على أن استمرار هذه المقاومة هو الذي سيضع حداً نهائياً لهذا الاحتلال وعدوانه.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تزور معرض المنتجات الصناعية والغذائية الوطنية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟