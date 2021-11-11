حماس: "حد السيف" أثبتت قدرة المقاومة على إرباك الاحتلال وجيشه

غزة - الرأي

قالت حركة حماس، إن معركة "حد السيف" مثّلت واحدة من تجليات قدرة المقاومة الفلسطينية على الفعل والابداع في مواجهة الاحتلال ومنعه من تحقيق الانجازات العملياتية والأمنية.

وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم في تصريح صحفي، بمناسبة الذكرى الثالثة على المعركة التي تصادف اليوم الخميس، إن معركة "حد السيف" أثبتت مرة أخرى قدرة العقل الاستخباري للمقاومة على هزيمة الأجهزة الأمنية الصهيونية، وسطرت استخبارات القسام انجازا واضحا بكشف القوات التي حاولت التسلل ثم كشفها لأسماء وصور عناصر هذه القوة ونشرها مما اخرجهم من الخدمة في جيش الاحتلال.

وأضاف قاسم: "كان الفعل الميداني الموحد من قوى المقاومة في معركة حد السيف، والتفاف الجماهير حول خيار المقاومة واحدة من أسباب النصر في هذه المعركة".

وأكد أن المقاومة أثبتت في معركة "حد السيف" قدرتها على إرباك الاحتلال وجيشه وبعثرة أوراقه، ومنعه من تحقيق أهدافه، مشددا على أن استمرار هذه المقاومة هو الذي سيضع حداً نهائياً لهذا الاحتلال وعدوانه.