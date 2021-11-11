غزة: 3 وفيات و138 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

غزة- الرأي

أعلنت وزارة الصحة في غزة، تسجيل 3 حالات وفاة، و138 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 774 فحصًا مخبريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي، بتعافي 335 حالة من بين المصابين بالفيروس.

وقالت إن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بالقطاع بلغ 185417 إصابة بينها 2385 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 181422، فيما بلغ عدد حالات الوفاة لـ 1610.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 79 حالات، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة لـ 57.

وبينت أن إجمالي الجرعات المضادة لفيروس كورونا التي وصلت إلى قطاع غزة بلغت 1606760 جرعة، بينما بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 488658 شخصًا.