الصحة النفسية تعقد دورة حول الاضطرابات النفسية وادمان العقاقير

غزة-الرأي

واصلت الإدارة العامة للصحة النفسية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية عقد دورة تدريب مدربين على دليل راب الفجوة في الصحة النفسية mhGAP وذلك لليوم الرابع على التوالي، والتي تستهدف عدداً من الاطباء والتمريض وتستمر لمدة خمسة أيام متواصلة، وسيشمل التدريب مواضيع الاضطرابات النفسية والعصبية وادمان العقاقير وفقا لدليل تدخلات راب الفجوة.

بدوره، تحدث المدرب أ.مهند حمدان عن "سوء استخدام العقاقير"، وبينما تناول أ. سعيد الكحلوت موضوع الاضطرابات ذات العلاقة بالضغوط النفسية كاضطراب الضغط الحاد، واضطراب كرب ما بعد الصدمة، واضطراب الحزن الطويل. هذا وابدى المشاركون استحسانهم للتدريب والاضافات الجديدة من الدليل التشخيصي الحديث وتطابقها مع الموضوعات المطروحة.