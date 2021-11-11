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6 وفيات و225 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" بفلسطين

11 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 12:29

رام الله- الرأي

أعلنت وزارة الصحة في رام الله، اليوم الخميس، تسجيل 6 وفيات، و225 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و474 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقالت الصحة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، إن حالات الوفيات سجلت في المحافظات على النحو التالي: قطاع غزة (3)، الخليل (1)، طولكرم (1)، نابلس (1).

وأضافت ان الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: طوباس 7، جنين 18، بيت لحم 12، الخليل 24، ضواحي القدس 3، رام الله والبيرة 15، نابلس 8، قطاع غزة 138، لافتة إلى أنه تم إجراء 3566 فحصاً.

وأوضحت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: طوباس 5، جنين 15، بيت لحم 28، الخليل 44، ضواحي القدس 3، رام الله والبيرة 24، نابلس 9، طولكرم 5، أريحا والأغوار 5، قلقيلية 3، قطاع غزة 333.

وذكرت أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 98.2%" فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8%" ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

ولفتت الصحة إلى وجود 51 مصاباً في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 84 مصابا، بينهم 9 مصابين على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وفيما يتعلق بجرعات التطعيم الكلية التي تم إعطاؤها للمطعمين، أكدت أن عددها في فلسطين بلغ 2,718,157 جرعة، بينها 1,971,673 في الضفة، و746,484 في قطاع غزة.

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