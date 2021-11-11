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الاحتلال يمدد اعتقال الأسير "الأعرج" حتى الخميس القادم

11 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 03:10

سجون الاحتلال
سجون الاحتلال

فلسطين المحتلة - الرأي

مددت محكمة الاحتلال الإسرائيلي العسكرية في سالم، اليوم الخميس، اعتقال الأسير علاء الأعرج المضرب عن الطعام لليوم (96)، لمدة ثمانية أيام.

وأوضح المحامي جواد بولس، أن نيابة الاحتلال قدمت اليوم لائحة "اتهام" بحق الأعرج، وستكون هناك جلسة الخميس المقبل، بحيث يتسنى لمحاميه الاطلاع عليها، لافتا إلى أن أمر الاعتقال الإداري الحالي لا يزال قائما.

وأكد "بولس" أن الأسير الأعرج يواصل إضرابه رفضا لاعتقاله الإداري، ويقبع في سجن "عيادة الرملة" بظروف صحية خطيرة، حيث حوّلته مخابرات الاحتلال مؤخرًا إلى التحقيق، وعقدت له ثلاث جلسات تمديد منذ أن تم تحويله للتحقيق حتى اليوم.

يذكر أن الأسير المعتقل علاء الأعرج (34 عاما) من طولكرم، وهو مهندس مدني، ويقبع في سجن "عيادة الرملة"، ويتم نقله إلى المستشفيات بشكل متكرر، وقد تم تحويله مؤخرا للتحقيق رغم صعوبة وضعه الصحي.

وتعرّض الأعرج للاعتقال عدة مرات منذ العام 2007، من بينها اعتقالات إدارية، ووصل مجموع سنوات اعتقاله إلى أكثر من خمس سنوات بشكل متفرق، وخلال فترات اعتقاله السابقة فقد والده.

كما أن طفله الوحيد أبصر النور وهو رهن الاعتقال، وأعادت سلطات الاحتلال اعتقاله في 30 حزيران/ يونيو الماضي، وأصدرت بحقه أمر اعتقال إداريّ لمدة 6 أشهر.

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