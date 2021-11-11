الأسير "القواسمي" ينهي إضرابه بعد اتفاق على إطلاق سراحه

فلسطين المحتلة - الرأي

أعلن مكتب إعلام الأسرى مساء اليوم الخميس عن أن الأسير مقداد القواسمي قرر إنهاء إضرابه المفتوح عن الطعام الذي يخوضه منذ 113 يوما بعد اتفاق بإطلاق سراحه.

وذكر مدير مكتب إعلام الأسرى ناهد الفاخوري في تصريح صحفي أنه "بعد معركة طويلة مع إدارة سجون الاحتلال ومخابراته، الأسير البطل مقداد القواسمي ينتزع نصرا محققا وينهي إضرابه المفتوح عن الطعام والذي استمر 113 يوما بشكل متواصل".

وأوضح أنه تم التوصل إلى اتفاق يقضي بإطلاق سراح الأسير القواسمي في شهر فبراير المقبل بعد جولات حوار شاقة وطويلة خاضتها الهيئة القيادية العليا لأسرى حماس.

وبين "الفاخوري" أن رئيس الهيئة القيادية العليا لأسرى حماس سلامة القطاوي، ومسؤول الخارجية للهيئة مصعب أبو شخيدم، التقيا بالأسير القواسمي واطمئنا على وضعه الصحي.

وكان الأسير "القواسمي" بدأ إضرابا مفتوحا عن الطعام قبل 113 يومًا احتجاجًا على اعتقاله الإداري من قبل الاحتلال.