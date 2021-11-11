وكالة الرأي الفلسطينية إصابة فلسطيني باعتداء للمستوطنين جنوب نابلس وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يمدد اعتقال الأسير "الأعرج" حتى الخميس القادم وكالة الرأي الفلسطينية اللجنة المركزية تعقد اجتماعها الدوري في مقر الحكم المحلي وكالة الرأي الفلسطينية طاقم جراحة القلب المفتوح بالشفاء ينجح في زراعة شريانيين تاجيين لستينية وكالة الرأي الفلسطينية تنفيذ مشروع تمديد خطوط مياه بمناطق متفرقة من النصيرات وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف تقيم صلاة الاستسقاء في محافظات القطاع وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تفتتح وحدة الصحة النفسية بالمستشفى الاندونيسي وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الاتصالات تنظم ورشة عمل حول الترميز البريدي الوطني وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العمل بغزة تنجز مخالصة عمالية جديدة بقيمة 652 دولار وكالة الرأي الفلسطينية المالية: صرف الدفعة الأولى لمكافآت الثانوية الأحد المقبل
أخبار » الأخبار العبرية

السلطات التركية تعتقل إسرائيليين اثنين داخل أراضيها

11 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 05:04

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

فلسطين المحتلة - الرأي

كشفت وسائل إعلام عبرية إن السلطات التركية اعتقلت إسرائيليين اثنين داخل أراضيها لدواع غير معروفة حتى الآن.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلي "مكان"، اليوم الخميس، أن خلفية اعتقال هذين الشخصين في تركيا لم تتضح بعد، مضيفة أن وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي تتابع القضية مع السلطات في أنقرة.

ويأتي ذلك بعد شهر من تأكيد وسائل إعلام تركية رسمية اعتقال 15 شخصا داخل الأراضي التركية بتهمة التجسس لصالح جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد".

وكان النائب السابق لمدير "الموساد"، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست، رام بن باراك، قد زعم بأن أيا من هؤلاء المعتقلين الـ15 لم يكن يعمل لصالح الاستخبارات الإسرائيلية.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تزور معرض المنتجات الصناعية والغذائية الوطنية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟