السلطات التركية تعتقل إسرائيليين اثنين داخل أراضيها

فلسطين المحتلة - الرأي

كشفت وسائل إعلام عبرية إن السلطات التركية اعتقلت إسرائيليين اثنين داخل أراضيها لدواع غير معروفة حتى الآن.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلي "مكان"، اليوم الخميس، أن خلفية اعتقال هذين الشخصين في تركيا لم تتضح بعد، مضيفة أن وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي تتابع القضية مع السلطات في أنقرة.

ويأتي ذلك بعد شهر من تأكيد وسائل إعلام تركية رسمية اعتقال 15 شخصا داخل الأراضي التركية بتهمة التجسس لصالح جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد".

وكان النائب السابق لمدير "الموساد"، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست، رام بن باراك، قد زعم بأن أيا من هؤلاء المعتقلين الـ15 لم يكن يعمل لصالح الاستخبارات الإسرائيلية.