الاحتلال يعتقل 73 فلسطينياً عند حاجز "ميتار" جنوب الخليل

فلسطين المحتلة - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال أو ما تسمى "شرطة حرس الحدود" الإسرائيلية اليوم الخميس 73 فلسطينياً قرب حاجز "ميتار" جنوب مدينة الخليل.

وبحسب صحيفة "معاريف"، تدعي شرطة الاحتلال أن المعتقلين يدخلون إلى الكيان الإسرائيلي بشكل غير قانوني، وتم توقيفهم أثناء ركوبهم حافلة في إحدى المناطق الزراعية القريبة من الحاجز.

وأوضحت شرطة الاحتلال أن عملية الكشف جاءت بعد معلومات استخباراتية وصلت عنهم وتم استجوابهم وسائق الحافلة للتحقيق.

ويعد حاجز "ميتار" الذي يقع في بلدة الظاهرية جنوب مدينة الخليل ويربطها مع النقب محطة لدخول العمال الفلسطينيين للعمل، وتدخل منه البضائع للضفة الغربية.