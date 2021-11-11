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الصحة تُصرح بشأن ترويج أحد المنتجات بوصفه دواء

11 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 08:44

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غزة – الرأي:

قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إنها تابعت خلال الأيام الماضية ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول ترويج أحد المنتجات بوصفه دواء يعالج الجيوب الأنفية.

وأشارت الوزارة في بيان لها الخميس، أن فريق التفتيش التابع لوحدة الطب الخاص لديها توجه إلى نقطة البيع المعلنة من قبل أحد المواطنين على المحال التجارية وعبر البيع الإلكتروني.

ولفتت إلى أنه تم التحرز على المنتج ومصادرة كافة الكميات واتخاذ ما يلزم مع مروجه.

وأضافت "نحذر المواطنين الكرام من التعامل مع أي منتجات مجهولة المصدر وكذلك أي مؤسسات أو أفراد غير مسجلين لدى الوزارة والتأكد من حصولهم على رخص مزاولة للعلاج او التداوي أو تداول أي مستحضر طبي أو تجميلي الا من خلال المؤسسات الصيدلانية المرخصة والمسجلة رسمياً لدى لوزارة الصحة".

وشددت على أن طواقمها تعمل بشكل متواصل في متابعة مأمونية تداول الأدوية والمستحضرات الطبية من خلال الجولات الميدانية المكثفة ومتابعة ما ينشر من اعلانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي واتصالات من المواطنين للإبلاغ عن مخالفين.

وجددت التـأكيد على اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة بحق المؤسسات والأفراد المخالفين لقانون الصحة العامة.

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