أضرار عدم تناول ما يكفى من الماء

ينصح خبراء التغذية بضرورة تناول ما يكفى من السوائل بما لا يقل عن 6 إلى 8 أكواب يوميًا، والتي تشمل الماء وأيضًا مشروبات مثل الحليب قليل الدسم والمشروبات الخالية من السكر والشاي والقهوة، مؤكدين على أهمية الحفاظ على رطوبة الجسم، وقد أوضح التقرير المنشور بصحيفة "ديلى ميل" ، 5 أضرار تلحق بصحتك بسبب قلة شرب السوائل خاصة الماء.

ضباب الدماغ



تحتوى الدماغ على نحو 80% من الماء، لذلك من خلال الحفاظ على رطوبة الجسم، فإنك تحافظ على دماغك أيضًا على المدى القصير والطويل، حيث إن قلة شرب الماء يمكن أن يكون له تأثير ضار على الوظائف المعرفية المعروفة بضباب الدماغ.

زيادة الوزن



عندما لا تشرب كمية كافية من الماء، لا يستطيع جسمك إنتاج الطاقة التي يحتاجها ليعمل، وهذا بدوره سيجعلك تشتهي تناول الوجبات الخفيفة السكرية والدهنية، مما يترتب عليه زيادة فى الوزن.

الصداع



الأشخاص الذين يعانون من الجفاف بسبب قلة شرب الماء والسوائل يكونون أكثر عُرضة لنوبات الصداع المزمن، وهذا عادة يكون بسبب اختلال في توازن السوائل والإلكتروليتات في الجسم.

انخفاض مستويات الطاقة



الماء يساعد في الحفاظ على توازن العقل والجسم، وقد يؤدي نقصه إلى انخفاض الطاقة بسبب عدم حصول خلايا الجسم على الترطيب الكافى، مما يجعلنا نشعر بالإرهاق.

مشاكل الجلد



قلة شرب الماء يتسبب أيضًا فى جفاف البشرة والجلد، فالماء ضروري لتحفيز إنتاج الكولاجين وهو بروتين مهم للحفاظ على بشرة صحية، ويتسبب ذلك فى أعراض مثل حكة الجلد وبهتان وترهل البشرة وظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد، لذلك يجب أن تشرب نحو لترين من الماء يوميًا للحفاظ على رطوبة الجسم والبشرة.