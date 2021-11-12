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أخبار » التكنولوجيا و التقنية

انتبه من رسائل الاحتيال الخطيرة على جيميل وواتس آب لسرقة أموالك

12 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 06:46

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ذكر تقرير thesun التقنى انتبه لرسائل الاحتيال التي تطلب قرضًا قصير الأجل، وتشير التقارير إلى أن هناك زيادة في رسائل البريد الإلكتروني ورسائل WhatsApp من مجرمي الإنترنت الذين يتظاهرون بأنهم شخص تعرفه حتى يتمكنوا من أخذ أموالك.

ووفقًا لصحيفة The Guardian، هناك تقارير متزايدة عن تعرض الأشخاص للخداع بهذه الطريقة، عملية احتيال كهذه تتضمن قيام مجرمي الإنترنت باختراق حساب شخص تعرفه، وسيقومون بعد ذلك بإرسال رسائل إليك أو عدة أشخاص في قائمة جهات اتصال صديقك، على أمل أن يرد شخص ما.

وقد يقرأ المجرم حتى الرسائل السابقة حتى يتمكن من تقليد النغمة الصحيحة للتحدث إليك حتى لا تثار الشكوك، ويمكن إعطاء العديد من الأسباب لماذا يحتاج الشخص إلى قرض.

ويمكن أن يتراوح هذا من ادعاء المجرم أن صديقك عالق في الخارج ويحتاج إلى نقود رحلة أو تعرض للسرقة، وإذا طُلب منك المال بهذه الطريقة، توقف مؤقتًا وحاول الاتصال بالصديق، قد يقولون إنهم لا يستطيعون التحدث إليك الآن، لكنهم يخبرونهم أنه لا يمكنك إرسال أموال حتى تتأكد من أنها في الواقع.

وقد يحاول المحتال الشعور بالإلحاح أو يحاول الشعور بالذنب في رحلة لك، ومع ذلك، من المهم الحفاظ على الهدوء والاتصال بالشخص أو استخدام طريقة مختلفة لتأكيد هويته.

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