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أخبار » الأسرة و المجتمع

أسعار صرف العملات لهذا اليوم

12 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 08:57

غزة- الرأي:

جاءت أسعار صرف العملات لهذا اليوم على النحو الآتي:

سعر صرف الدولار الأمريكي: 3.12 شيقل.

سعر صرف الدينار الأردني: 4.39  شيقل. 

سعر صرف اليورو الأوروبي: 3.61 شيقل.

سعر صرف الجنيه المصري: 0.20 شيقل. 

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