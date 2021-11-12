جاءت أسعار صرف العملات لهذا اليوم على النحو الآتي:
سعر صرف الدولار الأمريكي: 3.12 شيقل.
سعر صرف الدينار الأردني: 4.39 شيقل.
سعر صرف اليورو الأوروبي: 3.61 شيقل.
سعر صرف الجنيه المصري: 0.20 شيقل.
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12 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 08:57
غزة- الرأي:
جاءت أسعار صرف العملات لهذا اليوم على النحو الآتي:
سعر صرف الدولار الأمريكي: 3.12 شيقل.
سعر صرف الدينار الأردني: 4.39 شيقل.
سعر صرف اليورو الأوروبي: 3.61 شيقل.
سعر صرف الجنيه المصري: 0.20 شيقل.
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