الصحة: حالتي وفاة و146 إصابة جديدة بكورونا بغزة

غزة- الرأي:

أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الجمعة، تسجيلها حالتي وفاة و146 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 795 فحصًا مخبريًا وتعافي 147 حالة مصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأشارت الوزارة في تقريرها اليومي إلى أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة منذ مارس الماضي بلغ 185563 إصابة بينها 2382 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 181569 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات لـ 1612 حالة.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 86 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة إلى 60 حالة.

وأفادت الوزارة بأن اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة، 1606760 جرعة، واجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 490258 شخص.