وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يصيب مواطنة جنوب الخليل المحتلة وكالة الرأي الفلسطينية قيادتا حماس والجهاد تبحثان الأوضاع الفلسطينية وكالة الرأي الفلسطينية خمسة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام وكالة الرأي الفلسطينية شرطة المرور: 4 إصابات في 10 حوادث سير خلال 24 ساعة وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: حالتي وفاة و146 إصابة جديدة بكورونا بغزة وكالة الرأي الفلسطينية الشفاء الطبي " يجرى “10” عمليات جراحية بتقنية ” اللبرسكوب الجراحي ” وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والثقافة" تختتم مسابقات "سيف القدس" الأدبية والفنية وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة ومؤسسة عبد المحسن القطان يبحثان سبل تعزيز التعاون وكالة الرأي الفلسطينية بلدية بني سهيلا تستقبل وفدا من طالبات بنى سهيلا الابتدائية المشتركة وكالة الرأي الفلسطينية بلدية النصيرات تواصل مد خطوط مياه بمناطق متفرقه بالمخيم
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

 4 وفيات و247 إصابة جديدة بكورونا في الضفة وغزة

12 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 02:19

nnW8X
nnW8X

الضفة المحتلة-الرأي:

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل 4 وفيات، و247 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و277 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأكدت الوزارة في التقرير اليومي للحالة الوبائية في فلسطين، أن حالات الوفاة الجديدة سجلت في المحافظات على النحو التالي: قطاع غزة (2)، جنين (2).

وقالت:"إن الإصابات الجديدة سجلت كما يلي: طوباس (7)، الخليل (37)، ضواحي القدس (3)، بيت لحم (12)، جنين (14)، رام الله والبيرة (13)، طولكرم (5)، أريحا والأغوار (2)، نابلس (7)، قلقيلية (1)، قطاع غزة (146)"، مشيرة إلى أنه تم إجراء 3066 فحصا.

وأضافت الوزارة: "إن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: طوباس (3)، الخليل (37)، ضواحي القدس (4)، بيت لحم (27)، جنين (12)، رام الله والبيرة (32)، طولكرم (2)، أريحا والأغوار (4)، نابلس (6)، قلقيلية (2)، سلفيت (1)، قطاع غزة (147)".

وذكرت أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 98.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزارة الصحة إلى وجود 50 مصابا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 82 مصابا، بينهم 9 مصابين على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وعن جرعات التطعيم التي أعطيت للمواطنين، أوضحت أن عددها الكلي في فلسطين بلغ 2,726,565 جرعة، من بينها 1,975,970 في الضفة، و750,595 في قطاع غزة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تزور معرض المنتجات الصناعية والغذائية الوطنية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟