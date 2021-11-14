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قوات الاحتلال تقمع مسيرة كفر قدوم الاسبوعية في قلقيلية

12 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 02:36

ارشيف
ارشيف

قلقيلية - الرأي

أصيب شابان بالرصاص المعدني والعشرات بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان.

وأفادت مصادر إعلاميبة أن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص المعدني وقنابل الغاز السام باتجاه الشبان، مما أدى لاصابة شابين بالرصاص والعشرات بالاختناق.

وأضافت أن مواجهات اندلعت بين الشبان الذين تصدوا للجنود من مسافة قريبة وتمكنوا من منعهم من اقتحام البلدة رغم محاولاتهم نصب كمائن للشبان دون تسجيل اعتقالات.

وانطلقت المسيرة بعد صلاة الجمعة من مسجد عمر بن الخطاب بمشاركة واسعة من ابناء البلدة الذين حملوا صور الشهيد ياسر عرفات ورددوا الشعارات الوطنية التي أكدت على استمرار نهج المقاومة حتى إنهاء الاحتلال.

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