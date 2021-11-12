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بدران: جنازة "قبها" تليق بالعظماء وهي استفتاء للمقاومة

12 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 07:29

جانب من المشاركة الجماهيرية الواسعة في جنازة قبها
جانب من المشاركة الجماهيرية الواسعة في جنازة قبها

جنين - الرأي

رأى عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران، أن جنازة القائد الوطني وصفي قبها، تليق بالعظماء الكبار، والمهندس وصفي واحد منهم.

وقال بدران في تصريح صحفي اليوم الجمعة، أن المشاركة الجماهيرية الواسعة في جنازة قبها تؤكد مكانه عند الناس، مبينا أنها استفتاء على نهج المقاومة، والتفاف واضح وظاهر حول الرجال الصادقين من أهل التضحية والفداء.

ولفت إلى أن ذلك دليلا على أن الضفة كما غزة والداخل والشتات فيها من الأخيار والأحرار والمقاومين ما يبشر بالخير، رغم سوداوية الحالة الوطنية.

وأوضح بدران أن مختلف شرائح شعبنا كانت موجودة ومن كل المناطق ومختلف الأعمار، تعبر عن محبتها واحترامها للأخ وصفي.

وأكد أن ذلك موقف يستحقه بجدارة، ومكانة هو أهل لها، منوها أنه في رحيله يترك بصمة إضافية في العمل الوطني الجماعي الوحدوي كما كان في حياته.

 
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