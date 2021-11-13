المدهون يشيد بدور طواقم الادلة الجنائية بارساء العدالة وكشف الحقيقة

غزة-الرأي

أشاد النائب العام المستشار/ ضياء الدين المدهون، بأداء إدارة الأدلة الجنائية وهندسة المتفجرات وطواقها، وسعيها إلى تطوير أداءها بمهنية عالية، رغم ظروف الحصار والدمار الذي لحق بمقراتها ومعداتها جراء العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، مثمناً دورها في تعزيز العدالة وإظهار الحقيقة، من خلال الكشف عن الأدلة الفنية، وكذلك إزالة مخاطر القذائف غير المتفجرة من مخالفات العدوان؛ لحماية أبناء شعبنا الفلسطيني.

جاء ذلك خلال استقبال النائب العام، بحضور رئيس ديوانه المستشار/محمد مراد، لمدير إدارة الأدلة الجنائية العميد/ عائد حمادة، ونائب مدير الإدارة العقيد/ أيمن جندية، ومدير المعمل الجنائي المقدم/محمود البيومي، ومدير معمل غزة الرائد/ محمد أبوطه.

وقد ناقش اللقاء، سبل دعم وتعزيز كفاءة إدارة الأدلة الجنائية، وكافة المسائل الإجرائية والقانونية، المتعلقة بضرورة الحفاظ على مسرح الجريمة، والعمل وفقا للدليل الإجرائي المتعلق بذلك، والذي أعدته لجنة متخصصة من النيابة العامة والشرطة الفلسطينية وإدارة الأدلة الجنائية، وتعزيز دور الأدلة الجنائية في مسرح الجريمة، لا سيما فيما يتعلق بإجراءات الكشف والمعاينة، ورفع البصمات، وضبط وتحريز الأدلة المادية، وتصوير موقع الجريمة، وجميع الإجراءات المتعلقة بمسرح الجريمة وأركانها، كذلك ضبط السلاح الناري وفحصه، وأهمية سرعة الوصول لمسرح الجريمة فور وقوعها، وأبراز الطرق الفنية للتعامل مع الآثار المرفوعة من مسرح الجريمة؛ لإزالة الغموض وبيان الحقيقة وتقديم المتهمين للعدالة.

