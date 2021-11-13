منتخب هولندا يخشى مفاجآت الجبل الأسود الليلة فى تصفيات كأس العالم

يحل منتخب هولندا ضيفا على نظيره منتخب الجبل الأسود، في العاشرة إلا الربع من مساء اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة التاسعة وقبل الأخيرة من المجموعة السابعة للتصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.

ويدخل المنتخب الهولندي المباراة، محتلا صدارة المجموعة السابعة برصيد 19 نقطة، بفارق نقكتين عن منتخب النرويج الوصيف، في حين يتواجد منتخب الجبل الأسود في المركز الرابع برصيد 11 نقطة.

ويسعى المنتخب الهولندي لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، والدخول إلى مباراة النرويج الأخيرة يوم الثلاثاء من أجل التعادل، وذلك من أجل التأهل لمونديال 2022، وتعويض الفشل في التأهل لكأس العالم 2018 الأخيرة في روسيا.

وكان منتخب الطواحين قد حقق الفوز في آخر 4 مواجهات بالمجموعة، ويسعى لمواصلة انتصاراته الليلة تحت قيادة المدير الفني المخضرم لويس فان جال.

كما يلتقي في نفس المجموعة اليوم، منتخبا تركيا (15 نقطة) مع جبل طارق (0 نقطة)، كما يستضيف منتخب النرويج (17 نقطة) نظيره منتخب لاتفيا (5 نقاط).

وجاءت قائمة منتخب هولندا كالتالي

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حراسة المرمى: جوستين بيلو وجويل دروميل ومارك فليكين.

خط الدفاع: ناثان أكي، ودالي بليند، وفيرجيل فان ديك، ودينزل دومفريز، وماتياس دي ليخت، وتايرل مالاتسيا، ويوريان تيمبر، وستيفان دي فري.

خط الوسط: ريان جرافنبرخ، وفرينكي دي يونج، ودافي كلاسين، وتيون كووبميينيرز، ومارتن دي رون، وجاس تيل، وجيورجينهو فاينالدوم.

خط الهجوم: ستيفن بيرجويس، وممفيس ديباي، وكودي جاكبو، ولوك دي يونج، ونوا لانج، وودونيل مالين، و فوتر فيجورست.