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الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها

13 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 08:34

غزة - الرأي:

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم السبت، غائما وجافا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية نشطة السرعة، مع هبات قوية مثيرة للغبار أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو باردا نسبيا الى بارد، والرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو، يوم غدٍ الأحد، صافيا الى غائم جزئي، وجافا، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، لتصبح حول معدلها السنوي العام، ويحتمل سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، خاصة الشرقية، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية مثيرة للغبار أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والاثنين، يكون الجو غائما جزئيا الى صاف، وجافا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو، الثلاثاء المقبل، غائما جزئيا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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