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أخبار » الأسرة و المجتمع

مشروبات لا ينصح بتناولها على الريق

13 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 08:38

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حذرت خبيرة التغذية الروسية، الدكتورة كريستينا جورافليوفا، من خطورة تناول القهوة والماء على معدة فارغة.
جاء ذلك في حديثها وكالة “نوفوستي” الروسية، حيث أشارت إلى أن شرب القهوة على معدة فارغة يحفّز العديد من وظائف المعدة والأمعاء، بما فيها إفراز حمض الهيدروكلوريك، الذي يمكن أن يسبب التهاب المعدة.
وتابعت جورافليوفا: “تحفز القهوة كذلك عمل غدة البنكرياس، التي تبدأ بإنتاج الإنزيمات لهضم الطعام الذي لا يوجد في المعدة، ما قد يؤدي إلى اضطراب عملها وأمراض الجهاز الهضمي”.
وتشير الخبيرة، إلى أن غالبية الأطباء ينصحون بشرب كوب ماء بعد الاستيقاظ صباحا. ولكن وفقا لها، يجب أن لا يكون الماء باردا.
يتحمل الجهاز الهضمي للإنسان الأطعمة والمشروبات الباردة بصعوبة. ووصول الماء البارد إلى المعدة وهي لا تزال “نائمة” سيتحول إلى إجهاد حقيقي. كما ان هذا الماء لا ينتقل فورا إلى الأمعاء، بل يبقى في المعدة إلى أن يسخن إلى درجة الحرارة المريحة لتمتصها الأمعاء. أي أن الجسم ينفق طاقة إضافية في هذه العملية. لذلك من الأفضل شرب الماء دافئا.

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