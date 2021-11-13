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الصحة: وفاة و53 إصابة جديدة بـ"كورونا" في غزة

13 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 10:36

غزة - الرأي:

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن تسجيل حالة وفاة و53 اصابة جديدة بفيروس كورونا، وتعافي 170 حالة، بعد إجراء 456 فحص مخبري خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت وزارة الصحة في التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة لليوم السبت، إن عدد المصابين بالفيروس وصل لـ 185616 إصابة، والحالات النشطة 2264 حالة ، والمتعافين 181739 حالة.

فيما وصل عدد الوفيات إلى 1613 وفاة، والحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 83 حالة، والحالات الخطيرة والحرجة 58 حالة.

وأشارت إلى أن اجمالي جرعات اللقاح التي وصلت قطاع غزة:  1606760 جرعة، والاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 490258 شخصاً.

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