بدء الامتحانات النصفية في كلية مجتمع الأقصى

غزة-الرأي

بدأت كلية مجتمع الأقصى للدراسات المتوسطة الامتحانات النصفية الوجاهية للفصل الدراسي الأول 2021-2020 لكافة التخصصات في فرعي الكلية غزة وخان يونس، بعد عقدها لعامين الكترونياً بسبب جائحة كورونا، وذلك اليوم السبت الموافق 13/11/2021، وتستمر الامتحانات حتى يوم الأحد 21/11/2021.

بدوره،أوضح عميد الكلية د. عبد الناصر ريان أنه بالتعاون مع رؤساء وأعضاء لجان الامتحانات الفرعية تم امداد اللجان بكافة الاحتياجات اللوجستية، كما حرصت الكلية على ضمان عملية سير الامتحانات النصفية من خلال توزيع جداول الامتحانات، المراقبات، وتذكير الطلبة بمواعيد الامتحانات، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإنجاز امتحانات الفصل الأول بالشكل الأفضل.

وشكر د. ريان اللجان وكافة المحاضرين على جهودهم المبذولة لإنجاح الامتحانات بتسليم امتحاناتهم بالوقت المناسب، داعية الطلبة الى الالتزام بالتعليمات التي أقرتها الشؤون الأكاديمية منها ضرورة اصطحاب البطاقة الجامعية والتقيد بموعد الامتحانات.

وتفقد عميد الكلية لجان الامتحانات في يومها الأول، مؤكدًا أن الامتحانات تجري بشكل هادئ ومنظم، وعلى مستوى عال من المهنية، وبإشراف لجان تعمل على تحقيق أجواء تتميز بالراحة والهدوء لتقديم الامتحانات ، متمنياً للطلبة كل النجاح والتفوق.