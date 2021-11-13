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4 وفيات و90 إصابة جديدة بـ"كورونا" بالضفة وغزة

13 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 01:54

رام الله – الرأي:

أعلنت وزارة الصحة في رام الله، اليوم السبت، تسجيل 4 وفيات، و90 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و258 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بالضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.

وأكدت في التقرير اليومي للحالة الوبائية في فلسطين، أن حالة وفاة سجلت في قطاع غزة، وسجلت حالتان في جنين، وحالة في قلقيلية.

وقالت إن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: طوباس 2، الخليل 8، ضواحي القدس 1، بيت لحم 5، جنين 6، رام الله والبيرة 11، أريحا والأغوار 1، نابلس 3، قطاع غزة 53، مشيرة إلى أنه تم إجراء 1490 فحصا.

وأضافت ان حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: طوباس 3، الخليل 30، ضواحي القدس 2، بيت لحم 6، جنين 14، رام الله والبيرة 16، طولكرم 3، أريحا والأغوار 4، نابلس 8، قلقيلية 2، قطاع غزة 170.

وذكرت أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 98.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.7%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى وجود 50 مصابا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 79 مصابا، بينهم 9 مصابين على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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