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هنية يهنئ الكاظمي بالنجاة من محاولة الاغتيال

13 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 04:19

وكالات-الرأي:

هاتف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، دولة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، حيث هنأه باسمه وباسم حركة حماس والشعب الفلسطيني بالنجاة من محاولة الاغتيال التي تعرض لها مؤخرًا، وثمن موقفه مما حدث والذي تحلى بالحكمة والصبر.

وعبّر رئيس الحركة عن أمنيته للعراق الشقيق أن ينعم بالأمن والاستقرار والوحدة، مشددًا على أن العراق كان ولا يزال يشكل عمقًا استراتيجيًا لقضية فلسطين، ومظلة حامية للشعب الفلسطيني في مسيرته نحو التحرير والعودة والاستقلال.

من جانبه عبّر دولة رئيس الوزراء العراقي عن شكره لهذا الاتصال وتقديره العالي له، مؤكدًا تمسكه بالحكمة والصبر في التعامل مع هذه اللحظة الدقيقة من حياة الشعب العراقي، متمنيًا للشعب الفلسطيني النصر والوحدة في مواجهة التحديات والأخطار، وشدد على الوحدة الفلسطينية الداخلية.

وهو ما أكد عليه أيضا هنية الذي قال "سنواصل العمل بكل حرص على تحقيق وحدة شعبنا في مواجهة كل الأخطار والتحديات".

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