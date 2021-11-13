راصد جوي: انخفاض الحرارة وفرصة لسقوط الأمطار غداً

غزة – الرأي:

أعلن موقع طقس الوطن أنه سيطرأ يوم غد الأحد انخفاض ملموس على درجات الحرارة، بالتزامن مع تشكل حالة من عدم الاستقرار الجوي، وقد تظهر مجموعة من السحب في ارتفاعات مختلفة، وبالتالي تهيئ لسقوط زخات متفرقة من الأمطار المحلية.



وقال الراصد الجوي بالموقع، "ليث العلامي"، "إن فلسطين تتأثر منذ يومين بهبوب رياح شرقية جافة، والتي تسبب الغبار والأتربة في غالبية المناطق، مما يزيد من نسبة تلوث الهواء".



وذكر العلامي أنه مع استمرار هبوب رياح شرقية نشطة سيستمر نقل الغبار والأتربة، ومجرى الرياح قد تكون قوية في بعض الفترات غداً الأحد، مما يسبب زيادة الإحساس بالبرودة.



وتابع: "قد تشهد البلاد منخفضات جوية في منتصف الأسبوع الجاري، وستنتهي بشكل سريع خلال ساعات المساء، لتشهد اخر أيام الأسبوع استقرار في الأجواء الخريفية المعتدلة".



وبحسب العلامي، هناك توقعات في الخرائط الجوية بقدوم كتلة هوائية باردة نحو المنطقة، مع بداية الثلث الأخير من الشهر الجاري، أي مطلع الأسبوع القادم.



ونوه إلى أنه مع قرب الكتلة الهوائية الأخيرة ستتضح التفاصيل إن كانت تحمل أمطار، وهل ستكون غزيرة أم متفرقة، منوهاً أنه كمؤشرات أولية قد يكون المنخفض الرسمي الأول الحقيقي منذ بداية الموسم.



ولفت العلامي إلى أن المنخفضات الجوية الحقيقية الكلاسيكية، ما زالت مستبعدة حتى بداية الثلث الأخير من الشهر الجاري، وما بعد ذلك قد تشهد البلاد منخفضاً حقيقياً.

