وكالة الرأي الفلسطينية أطباء الأسير كايد الفسفوس: كايد يقترب من الموت وكالة الرأي الفلسطينية هنية يهنئ الكاظمي بالنجاة من محاولة الاغتيال وكالة الرأي الفلسطينية هنية: المشاركة الواسعة في جنازة قبها تجديد بيعة لحماس والمقاومة وكالة الرأي الفلسطينية 4 وفيات و90 إصابة جديدة بـ"كورونا" بالضفة وغزة وكالة الرأي الفلسطينية 4701 مغادراً و4790 وافداً عبر منفذ بيت حانون الأسبوع الماضي وكالة الرأي الفلسطينية زراعة الوسطى تنفذ اللقاء التدريبي الرابع من برنامج النادي البيئي وكالة الرأي الفلسطينية زراعة خانيونس تتفقد شركات تفريخ الصيصان بالمحافظة وكالة الرأي الفلسطينية هيئة الزراعة تناقش قضايا هامة متعلقة بعملها وكالة الرأي الفلسطينية بلدية دير البلح تنتهي من إعداد خطة المساءلة المجتمعية وكالة الرأي الفلسطينية بدء الامتحانات النصفية في كلية مجتمع الأقصى
أخبار » الأخبار الفلسطينية

راصد جوي: انخفاض الحرارة وفرصة لسقوط الأمطار غداً

13 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 06:38

غزة – الرأي:

 أعلن موقع طقس الوطن أنه سيطرأ يوم غد الأحد انخفاض ملموس على درجات الحرارة، بالتزامن مع تشكل حالة من عدم الاستقرار الجوي، وقد تظهر مجموعة من السحب في ارتفاعات مختلفة، وبالتالي تهيئ لسقوط زخات متفرقة من الأمطار المحلية.


وقال الراصد الجوي بالموقع، "ليث العلامي"، "إن فلسطين تتأثر منذ يومين بهبوب رياح شرقية جافة، والتي تسبب الغبار والأتربة في غالبية المناطق، مما يزيد من نسبة تلوث الهواء". 


وذكر العلامي أنه مع استمرار هبوب رياح شرقية نشطة سيستمر نقل الغبار والأتربة، ومجرى الرياح قد تكون قوية في بعض الفترات غداً الأحد، مما يسبب زيادة الإحساس بالبرودة. 


وتابع: "قد تشهد البلاد منخفضات جوية في منتصف الأسبوع الجاري، وستنتهي بشكل سريع خلال ساعات المساء، لتشهد اخر أيام الأسبوع استقرار في الأجواء الخريفية المعتدلة".


 وبحسب العلامي، هناك توقعات في الخرائط الجوية بقدوم كتلة هوائية باردة نحو المنطقة، مع بداية الثلث الأخير من الشهر الجاري، أي مطلع الأسبوع القادم. 


ونوه إلى أنه مع قرب الكتلة الهوائية الأخيرة ستتضح التفاصيل إن كانت تحمل أمطار، وهل ستكون غزيرة أم متفرقة، منوهاً أنه كمؤشرات أولية قد يكون المنخفض الرسمي الأول الحقيقي منذ بداية الموسم. 

ولفت العلامي إلى أن المنخفضات الجوية الحقيقية الكلاسيكية، ما زالت مستبعدة حتى بداية الثلث الأخير من الشهر الجاري، وما بعد ذلك قد تشهد البلاد منخفضاً حقيقياً.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

بدء الامتحانات النصفية في كلية مجتمع الأقصى

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟