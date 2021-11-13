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التعليم تستنكر الإعتداء على مدرسة المنفلوطي بالوسطى

13 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 06:45

غزة – الرأي:

شجبت وزارة التربية والتعليم العالي بغزة، إعتداء بعض الطلبة وأولياء أمورهم على مدرسة المنفلوطي الثانوية "ب"، والذي أدى لتحطيم بعض أثاث غرفة الإدارة وتعطيل العملية التعليمية في المدرسة.

واستنكرت الوزارة في بيان لها ذلك الحادث المؤسف الذي حدث داخل مدرسة المنفلوطي "ب"، مؤكدةً على وقوفها بكل حزم أمام هذا السلوك المنفرد الخارج عن أخلاق مجتمعنا وأعرافه.

وأكدت رفضها لأي شكل من أشكال الاعتداء على معلميها وكوادرها التربوية سواء أكان جسديا أو لفظيا أو حتى معنويا، وستتابع مع جهات الاختصاص تبعات هذا الحادث المدان بكل تفاصيله.

وذكرت الوزارة أنها تقدمت من خلال مديرية التربية والتعليم في المنطقة الوسطى ببلاغ للشرطة ضد الطلبة المعتدين وأولياء أمورهم وتم إيقافهم، لحين استكمال التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية التي تضمن عدم تكرار هذا الحادث المؤسف.

وأهابت وزارة التربية والتعليم بعائلات الطلبة المعتدين الوقوف عند مسؤولياتهم واتخاذ موقف وطني وأخلاقي مسئول بخصوص هذا الاعتداء الآثم الذي يتنافى مع عادات وتقاليد شعبنا الأبي.
 

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