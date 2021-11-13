إطلاق موجة فضائية وإذاعية مشتركة رفضًا للاعتقال السياسي

غزة – الرأي:

تبث عدد من القنوات والإذاعات الفلسطينية في هذه الأثناء، موجة فضائية وإذاعية مشتركة تحت عنوان "سياسة الاعتقال السياسي وقطع الرواتب التي تنتهجها سلطة رام الله في الضفة المحتلة وقطاع غزة".

وستستمر الموجة لمدة ساعتين متواصلتين، يشارك فيها كل من قنوات الأقصى الفضائية، وفلسطين اليوم الفضائية، والكوفية الفضائية، والقدس اليوم الفضائية، وطيف TV الأرضية، كما تشارك في موجة البث الإذاعات المحلية في قطاع غزة.

وتصاعدت مؤخرًا حالة الغضب تجاه ممارسات السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية والتي تتمثل بتصعيد حملات الاعتقال السياسي.

وتواصل السلطة قطع رواتب الآلاف من الموظفين والأسرى المحررين والأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي على الرغم من المطالبات الواسعة لإعادة رواتب هؤلاء.





