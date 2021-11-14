الأرصاد: أمطار متفرقة وأجواء مغبرة

رام الله- الرأي

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الأحد، ماطراً بشكل متفرق على بعض المناطق خاصة المناطق الشرقية، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية مثيرة للغبار أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتبقى الأجواء، جافة، ومغبرة، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام.

وفي الليل، يكون الجو بارداً نسبياً الى بارد، الرياح شرقية الى جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم غدٍ الاثنين، يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف وجافاً، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة نشطة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو، الثلاثاء المقبل، غائماً جزئياً، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والأربعاء المقبل، يكون الجو غائما جزئياً، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، الرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.