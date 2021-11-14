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جيش الاحتلال يواصل مناوراته العسكرية في الشمال والجنوب

14 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 09:51

الداخل المحتل- الرأي

واصل جيش الاحتلال الإعلان عن مناوراته العسكرية التي يجريها في مناطق مختلفة من الشمال وحتى الجنوب وبدون توقف منذ أسابيع.

وأعلن الجيش صباح اليوم مناورة واسعة سيبدأها هذا الأسبوع في الجليل بالتعاون مع قوات الاحتياط.

وأشار ناطق عسكري- بحسب القناة العبرية السابعة- إلى أن هذه المناورة تأتي في إطار ما أطلق عليه “شهر الاستعداد العملياتي” لدى قادة الجبهة الشمالية، لافتا إلى أنه سيلاحظ حركة نشطة للمركبات العسكرية وسيسمع أصداء انفجارات.

وتزامن هذا الإعلان مع بدء الإسرائيلي مناورة أطلق عليها اسم “رياح شرقية” في إيلات ووادي عربة ستنتهي صباح الأربعاء المقبل.

ولوحظ من خلال المناورات التي يعلن عنها مؤخرًا وبشكل مكثف أنه يتم استدعاء قوات الاحتياط لها.

كما تجري مناورة للجبهة الداخلية في مجمع مستوطنات أشكول المحاذي لقطاع غزة خاصة باستخدام صفارات الإنذار.

وأعلن أمس انتهاء مناورة مشتركة مع قوات أميركية حاكت العديد من السيناريوهات المتعلقة بالحرب.

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