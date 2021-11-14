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ابتكار مكملاًٍ بيولوجياً قد يصلح للوقاية والتعافي بعد "كوفيد-19"

14 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 09:56

ابتكار مكملاًٍ بيولوجياً قد يصلح للوقاية والتعافي بعد "كوفيد-19"
ابتكار مكملاًٍ بيولوجياً قد يصلح للوقاية والتعافي بعد

أعلن المكتب الإعلامي لجمهورية ياقوتيا، أن المادة المكملة البيولوجية النشطة، التي مصدرها شجرة البتولا وأشنيات عشبية، يمكن استخدامها للوقاية من الفيروس التاجي المستجد.

ويشير بيان المكتب، إلى أن هذا المكمل البيولوجي سجل رسميا وحصل على شهادة وكالة حماية المستهلك، وأصبح بالإمكان إنتاجه وتسويقه.

وجاء في بيان المكتب أن علماء معهد المشكلات البيولوجية التابع لأكاديمية العلوم الروسية "قد حصلوا على شهادة تسجيل رسمية للمكمل البيولوجي الطبيعي الذي ابتكروه، تؤكد على فعاليته ضد الفيروس التاجي المستجد".

وقد أطلق على هذا المكمل البيولوجي النشيط أسم "Betukladin"، ويدخل في تركيبه مادة البيتولين المستخلصة من لحاء شجرة البتولا، وبيتا-أوليغوساكاريدس أشنية، المضادة للتخثر وتساعد على إخراج السموم من الجسم وتتمتع بخصائص معززة للمناعة. كما يحتوي المكمل المعتمد على مواد من الأشنات التي لها تأثير خفيف مضاد للميكروبات (مضادات حيوية طبيعية).

كان هذا المكمل البيولوجي الطبيعي يستخدم للوقاية من التهاب الكبد ومرض السل، إلا أن نتائج الاختبارات التي أجريت عام 2020 أظهرت فعاليته في الوقاية من "كوفيد-19"، والتعافي منه وخاصة بعد مسار المرض الشديد.

ويقول نائب رئيس أكاديمية العلوم الروسية في ياقوتيا، بوريس كيرشينغولتس، إن المستحضر الجديد يقلّص مدة المرض والنقاهة، ويمنع الشعور بالتعب والاكتئاب لفترة طويلة.

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