مسن إيراني يحافظ على البيئة بطريقة بسيطة

بعض الامور رغم بساطتها الا انها تحمل معاني كبيرة وهذا حال مسن ايراني حاول الحفاظ على البيئة بطريقته الخاصة والبسيطة فاصبح قدوة لغيره من اهالي قريته.

هناك منزل ريفي قديم وبسيط يبعث في النفس الطمانينة والراحة، خاصة عندما يكون في استقبال الضيوف رجل مسن، الذي كان يوما ما صيادا يغزو الطبيعة ببندقيته لكنه الان يحافظ عليها.

وقال أصغر أصلاني، وهو أحد عشاق الحفاظ على البيئة: "ما يقرب من ستين عاما مضت كنت احمل هذه البندقية متصورا انها شيء جيد ولكن منذ اربعين عاما وضعتها في صندوق ولم اعد استعملها منذ ذلك الحين".

اصغر اصلاني احد سكان قرية تشوغيورت في مدينة فريدون شهر غرب محافظة اصفهان وسط ايران، في الوقت الراهن يعشق التجوال بين احضان الطبيعة، ويقوم بعمل بسيط في النظر البعض منا لكنه ذو معنى كبير، فهو يعمل على توفير المياه للحيوانات في البراري.

ويقول اصلاني: "في الوقت الحالي نظرا للجفاف وشح المياه فكرت في ان اضع المياه في مكان مناسب فيه ظل حتى لاتجف بسرعة وتشرب منه الطيور والحيوانات البرية".

الرجل يقول اذا تم القضاء على الطبيعة فان كل شيء سيكون مصيره الفناء ليصبح قدوة لاهالي قريته فهم يقومون طواعية بايصال المياه للبراري من أجل سقي الكائنات الحية هناك.

وقال أحد أهالي القرية: "كل يوم ييتناوب اهالي القرية على توفير المياه للحيوانات البرية".

رغم تقدم اصغر اصلاني في العمر الا انه يشعر بالمسؤولية تجاه البيئة ولم يقف صامتا امام ما حل بها من اثار الجفاف، ليصبح مثالا يحتذى به في العناية بالبيئة.