تعرف على 6 أطعمة يمكن أن تتسبب في انتفاخ البطن

من الزبادي والبروكلي إلى الفطائر، هناك العديد من الأطعمة التي تجعلك تشعر كأن بطنك أصبح بالونا منتفخا، ومنها أطعمة قد تبدو لك صحية ولا يخطر ببالك أنها قد تسبب هذا الشعور المزعج في ظروف معينة.

وتقول الكاتبة أغاثي هاكون -في تقرير نشرته صحيفة "لوفيغارو" (Le Figaro) الفرنسية- إنه من المعروف أن الخبز الأبيض والخضار النيئ وتناول القهوة بكميات كبيرة كلها تسبب انتفاخ البطن، ولكن هناك أيضا أطعمة أخرى قد لا يخطر ببالنا أنها تسبب هذه المشكلة في المعدة والأمعاء، تقدمها لنا في ما يلي أخصائية التغذية والحمية ألكسندرا ريتيون.

1- البروكلي

هذا النوع من الخضار غني بالفيتامينات والعديد من المزايا الغذائية، ويعد جزءا هاما من النظام الغذائي في العديد من مطابخ العالم، ولكن له نفس تأثير الكرنب، إذ قد يؤدي إلى تكون الغازات المزعجة.

2- الفواكه

إذا كانت أمعاؤك حساسة، فإن كل الفواكه تؤدي إلى انتفاخ البطن لأنها غنية بالألياف.

3- بذور الشيا

رغم أن هذه البذور ممتازة للشعور بالشبع، وغنية بالأوميغا 3 والأملاح المعدنية، فإن ألكسندرا ريتيون تحذر من أنها قد تسبب لبعض المرضى مشاكل في البطن عندما يتم استهلاكها بكميات زائدة عن الحد. وتقول هذه الخبيرة في التغذية "إن بذور الشيا غنية بالألياف، وعندما تختلط مع الماء داخل الجسم فإنها تصبح لزجة وتتخمر، وهو ما يؤدي إلى الشعور بانتفاخ البطن".

4- بعض مشتقات الحليب

يواجه بعض الناس صعوبة في هضم اللاكتوز الموجود في الزبادي والحليب. وتقول ألكسندرا ريتيون "في أغلب الأوقات، عندما ينتفخ البطن فهذا يعني أن الجسم لم يفرز ما يكفي من إنزيمات اللاكتاز التي يتمثل دورها في هضم اللاكتوز".

5- الأطعمة المنتفخة

كل الأطعمة التي تنتفخ في أثناء إعدادها، مثل الفشار، يمكن أن تسبب الانتفاخ لأنها تحتوي على الهواء في داخلها.

6- المقليات

تنبه هذه الخبيرة إلى أن البطاطس المقلية والزلابية وغيرها تحتوي كلها على كمية كبيرة من الزيوت المحترقة في درجة حرارة عالية، وهو ما يجعلها تتعرض إلى تحولات كيميائية، تؤدي إلى مشاكل هضمية وصعوبات في عمل الجهاز الهضمي، خاصة أن هذه الأطعمة الدهنية لا تحتوي على ما يكفي من الألياف من أجل تسهيل عمل الأمعاء.