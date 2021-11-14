وكالة الرأي الفلسطينية ديوان المظالم وسلطة الأراضي يبحثان تعزيز منظومة حقوق المواطن وكالة الرأي الفلسطينية تونس تسقط في فخ الخسارة أمام غينيا الاستوائية في التصفيات الأفريقية وكالة الرأي الفلسطينية بلجيكا تفوز على إستونيا بثلاثية وتحجز مقعدها في مونديال 2022 وكالة الرأي الفلسطينية فرنسا تكتسح كازاخستان وتتأهل لكأس العالم 2022 بقطر وكالة الرأي الفلسطينية رسمياً.. الجراد المهاجر على موائد الأوربيين! وكالة الرأي الفلسطينية بلدية دير البلح تبحث آلية العمل بمشروع الترقيم البريدي الوطني وكالة الرأي الفلسطينية تعرف على 6 أطعمة يمكن أن تتسبب في انتفاخ البطن وكالة الرأي الفلسطينية مسن إيراني يحافظ على البيئة بطريقة بسيطة وكالة الرأي الفلسطينية الصحة في غزة: البدء بتقديم تطعيم "الأنفلونزا" غداً الاثنين وكالة الرأي الفلسطينية بريطانية تصنع زهور "قوارير بلاستيكية"
أخبار » الأسرة و المجتمع

تعرف على 6 أطعمة يمكن أن تتسبب في انتفاخ البطن

14 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 10:15

تعرف على 6 أطعمة يمكن أن تتسبب في انتفاخ البطن
تعرف على 6 أطعمة يمكن أن تتسبب في انتفاخ البطن

من الزبادي والبروكلي إلى الفطائر، هناك العديد من الأطعمة التي تجعلك تشعر كأن بطنك أصبح بالونا منتفخا، ومنها أطعمة قد تبدو لك صحية ولا يخطر ببالك أنها قد تسبب هذا الشعور المزعج في ظروف معينة.

وتقول الكاتبة أغاثي هاكون -في تقرير نشرته صحيفة "لوفيغارو" (Le Figaro) الفرنسية- إنه من المعروف أن الخبز الأبيض والخضار النيئ وتناول القهوة بكميات كبيرة كلها تسبب انتفاخ البطن، ولكن هناك أيضا أطعمة أخرى قد لا يخطر ببالنا أنها تسبب هذه المشكلة في المعدة والأمعاء، تقدمها لنا في ما يلي أخصائية التغذية والحمية ألكسندرا ريتيون.

1- البروكلي

هذا النوع من الخضار غني بالفيتامينات والعديد من المزايا الغذائية، ويعد جزءا هاما من النظام الغذائي في العديد من مطابخ العالم، ولكن له نفس تأثير الكرنب، إذ قد يؤدي إلى تكون الغازات المزعجة.

2- الفواكه

إذا كانت أمعاؤك حساسة، فإن كل الفواكه تؤدي إلى انتفاخ البطن لأنها غنية بالألياف.

3- بذور الشيا

رغم أن هذه البذور ممتازة للشعور بالشبع، وغنية بالأوميغا 3 والأملاح المعدنية، فإن ألكسندرا ريتيون تحذر من أنها قد تسبب لبعض المرضى مشاكل في البطن عندما يتم استهلاكها بكميات زائدة عن الحد. وتقول هذه الخبيرة في التغذية "إن بذور الشيا غنية بالألياف، وعندما تختلط مع الماء داخل الجسم فإنها تصبح لزجة وتتخمر، وهو ما يؤدي إلى الشعور بانتفاخ البطن".

4- بعض مشتقات الحليب

يواجه بعض الناس صعوبة في هضم اللاكتوز الموجود في الزبادي والحليب. وتقول ألكسندرا ريتيون "في أغلب الأوقات، عندما ينتفخ البطن فهذا يعني أن الجسم لم يفرز ما يكفي من إنزيمات اللاكتاز التي يتمثل دورها في هضم اللاكتوز".

5- الأطعمة المنتفخة

كل الأطعمة التي تنتفخ في أثناء إعدادها، مثل الفشار، يمكن أن تسبب الانتفاخ لأنها تحتوي على الهواء في داخلها.

6- المقليات

تنبه هذه الخبيرة إلى أن البطاطس المقلية والزلابية وغيرها تحتوي كلها على كمية كبيرة من الزيوت المحترقة في درجة حرارة عالية، وهو ما يجعلها تتعرض إلى تحولات كيميائية، تؤدي إلى مشاكل هضمية وصعوبات في عمل الجهاز الهضمي، خاصة أن هذه الأطعمة الدهنية لا تحتوي على ما يكفي من الألياف من أجل تسهيل عمل الأمعاء.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

بدء الامتحانات النصفية في كلية مجتمع الأقصى

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟