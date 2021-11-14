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تعليق الدوام في مدارس الأونروا جزئياً الثلاثاء المقبل

14 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 10:42

غزة- الرأي

أعلن اتحاد موظفي الوكالة بغزة تعليق العمل في جميع مدارس الوكالة بعد غدٍ الثلاثاء الموافق 16/11/2021 ابتداءً من الساعة 9 صباحاً للفترة الصباحية، و2 مساءً للفترة المسائية، حيث يعتصم الطلاب والمعلمون في هذا الوقت في طابور لمدة ربع ساعة يرفعون خلالها اليافطات والشعارات المطالبة بحقوق اللاجئين والموظفين.

كما يُعلق الدوام في كليتي تدريب غزة وخان يونس من الساعة 8:30 صباحاً إلى 10:30 صباحاً، ويعتصم الموظفون والطلاب في الساحات ويرفعون اليافطات والشعارات المطالبة بالحقوق، ويشاركون في الاعتصام أمام بوابة مكتب غزة الإقليمي.

 فيما يُعلق الدوام في مركز النور للمكفوفين الساعتين الأخيرتين ويغادر المعلمون والطلاب.

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