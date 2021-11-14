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أسترازينيكا تتوقف عن بيع لقاحها بسعر الكلفة للدول الغنية

14 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 10:50

وكالات- الرأي

أعلنت شركة أسترازينيكا أنها سوف تتوقف عن إمداد لقاحها المضاد لفيروس كورونا للدول على أساس غير هادف للربح في الفترة المقبلة.

ووقعت شركة الأدوية العملاقة سلسلة من التعاقدات الهادفة للربح للعام المقبل، ويتوقع أن تبدأ في تحقيق دخل متواضع من مبيعات اللقاح، وفقا لبيان أصدرته في هذا الشأن.

وكانت الشركة قد أعلنت في وقت سابق أنها لن تجني أرباحا من اللقاح قبل أن يتحول كوفيد19 إلى مرض غير وبائي.

وقال باسكال سوريوت، الرئيس التنفيذي لأسترازينيكا، إن الفيروس بدأ يتحول إلى مرض متوطن.

مع ذلك، أكدت الشركة أنها سوف تستمر في إمداد الدول الفقيرة بجرعات اللقاح، على أساس غير هادف للربح.

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