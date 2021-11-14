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3 حالات وفاة و75 إصابة جديدة بـ"كورونا" في غزة

14 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 11:20

غزة - الرأي:

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن تسجيل 3 حالات وفاة و75 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وتعافي 163 حالة، بعد إجراء 401 فحص مخبري خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت الصحة في التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة لليوم الأحد، أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس وصل لـ 185691 إصابة، والحالات النشطة 2173 حالة، والمتعافين 181902 حالة.

فيما وصل عدد الوفيات 1616 وفاة، والحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 81 حالة، والحالات الخطيرة والحرجة 60 حالة.

وأشارت إلى أن اجمالي جرعات اللقاح التي وصلت قطاع غزة: 1606760 جرعة، والاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 490258 شخصاً.

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