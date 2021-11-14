بحر يهاتف زوجة القيادي وصفي قبها معزياً بوفاته

غزة- الرأي

هاتف رئيس المجلس التشريعي بالإنابة د. أحمد بحر زوجة القائد الوطني الأسير المحرر ووزير الأسرى السابق وصفي قبها، الذي توفي مؤخراً إثر إصابته بفيروس كورونا، حيث نعى الفقيد ودعا له بالرحمة والمغفرة ولأهله بالصبر والسلوان.

وقال د. بحر :" إن الوزير قبها كان قائداً وطنياً يعمل دوماً للوطن وللدين، وأن فقدانه خسارة كبيرة، لقضيتنا الفلسطينية، حيث كان يعمل ليل نهار لخدمتها والدفاع عمن الحقوق الفلسطينية ومقارعة الاحتلال".

وأكد د. بحر أن الفقيد قبها كان مثالاً للفلسطيني الوطني الشريف ونموذج على الجميع الاقتداء به، مشدداً على التمسك بنهجه ونضاله خدمة لأبناء شعبنا وحتى تحرير وطننا.

من جهتها؛ شكرت زوجة الفقيد وصفي قبها د. بحر على لفتته بالاتصال بالعائلة وتعزيتها، مؤكدة ان كل أفراد أسرة قبها ستواصل السير على خطاه.