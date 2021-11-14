لجنة التربية بالتشريعي تعقد اجتماعاً دورياً لمناقشة عدة قضايا

غزة- الرأي

عقدت لجنة التربية والقضايا الاجتماعية في المجلس التشريعي برئاسة النائب عبد الرحمن الجمل، اجتماعاً دورياً بحضور النواب يوسف الشرافي مقرر اللجنة، وخميس النجار، وسالم سلامة، ومحمد شهاب.

وناقشت اللجنة تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية وملاحظات وتوصيات النواب عليها، مقررة عقد عدة لقاءات مع مختلف الحكومية لمتابعة ملفات مختلفة منها التأمين الصحي، والرقابة على الأدوية الواردة من المعابة، وانجازات صندوق دعم الشباب في قطاع غزة.

وبحث اللجنة التحديات التي تواجه قطاع التعليم العالي في غزة وسبل تجويد العملية التعليمية، وتابعت القوانين ضمن اختصاصها وفي مقدمتها مشروع قانون تنظيم المهن الصحة، ومشروع قانون تعديل قانون الأسرى والمحررين، ومشروع قانون تنمية أموال الوقف، ومشروع قانون الآثار الفلسطينية.