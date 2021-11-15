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الاحتلال يعتقل أربعة شبان من رام الله وبيت لحم

15 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 08:24

رام الله- الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الاثنين، شابين خلالها اقتحامها قرية المزرعة الغربية شمال غرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد مصدر محلي بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية بالدوريات العسكرية وداهمت منازل واعتقلت الشابين أحمد أسامة لدادوة وعبد المعطي لدادوة ونقلتهما إلى مجهولة خارج القرية.

كما  اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، شابين من مدينة بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت: تامر ناصر عواد (19 عاما)، من جبل الموالح، وإبراهيم هاني صومان (29 عاما)، من حارة الفواغرة، بعد أن داهمت منزلي ذويهما وفتشتهما.

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