5 أسرى يواصلون الإضراب والموت المفاجيء ينتظر الفسفوس

الداخل المحتل- الرأي

يواصل خمسة أسرى اليوم الاثنين إضرابهم المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي، رفضا لاعتقالهم الإداري، وأقدمهم الأسير كايد الفسفوس المضرب منذ 124 يوما، وسط تحذيرات من تعرض حياتهم للخطر وخاصة بعد تحذير من تعرض الاسير الفسفوس للموت المفاجئ في أي لحظة.

والأسرى المضربون إلى جانب الفسفوس، هم: علاء الأعرج منذ 100 يوما، وهشام أبو هواش منذ 91 يوما، ولؤي الأشقر المضرب منذ 36 يوما، وعياد الهريمي المضرب عن الطعام منذ 54 يوما.

وأبلغ الأطباء في مستشفى "برزلاي" الإسرائيلي أمس الأحد ذوي الأسير الفسفوس، بأنه يقترب من الموت المفاجئ بأي لحظة، نظرا لظهور علامات تشير لوجود تجلط في الدم، كما يعيش حالة من فقدان الوعي المتقطع، وعدم انتظام في دقات القلب، ووخزات في الصدر، وانخفاض في ضغط الدم ونسبة السوائل بجسمه، إضافة لأوجاع وآلام مختلفة، الأمر الذي يجعله عرضه لانتكاسة صحية مفاجئة.

وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدمت التماسا الخميس المنصرم لمحكمة الاحتلال "العليا" عبر الدائرة القانونية، من أجل المطالبة بالإفراج عنه، وإبطال أمر اعتقاله الإداري، بعد أن اتخذت قرارا بتجميد أمر الاعتقال الإداري بحقه مرتين.

وأكد الناطق باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه أن بقية الأسرى يعانون أوضاعاً صحية صعبة، ومن نقصان نسبة السوائل بالجسم، إضافة لأوجاع وآلام مختلفة.

ولفتت إلى أن الأسير الأعرج تعرض لخديعة من محكمة الاحتلال قبل عدة أيام، عبر تمديد اعتقاله لمدة ثمانية أيام، وتقديم لائحة "اتهام" بحقه، وهذا يعد مماطلة من الاحتلال بهدف عدم الاستجابة لمطالب الأسرى وكسر إضرابهم عن الطعام.