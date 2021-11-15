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حكومة الاحتلال تصادق على نقل وزاراتها للقدس

15 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 10:36

الداخل المحتل- الرأي

صادقت حكومة الاحتلال على قرار نقل شتى الوزارات والدوائر "الرسمية" إلى مدينة القدس التي تحتلها، وفرض عقوبات على الوزارات المتأخرة بنقل دوائرها للمدينة المقدسة.

وذكرت صحيفة "مكور ريشون" العبرية أنه سبق واتخذ هكذا قرار إلا أن القرار هذه المرة يفرض عقوبات على الوزارات المتأخرة.

ووفقاً للقانون الأساسي لحكومة الاحتلال وقانون ما يسمى "القدس عاصمة إسرائيل" فمقر الحكومة "الإسرائيلية" بشتى الوزارات والدوائر الرسمية يجب أن يكون في القدس.

وبحسب الصحيفة، فإن القرار يهدف لتعزيز مكانة القدس وإظهارها كالمدينة المركزية في "إسرائيل".

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