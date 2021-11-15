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6 وفيات و146 إصابة جديدة بكورونا في غزة

15 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 10:36

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة - الرأي

أعلنت وزارة الصحة في غزة، تسجيل 6 حالات وفاة و146 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 1038 فحصا مخبريا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي، بتعافي 100 حالة من بين المصابين بالفيروس.

وقالت إن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بالقطاع بلغ 185837 إصابة بينها 2213 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 182002 حالة، فيما بلغ عدد حالات الوفاة لـ 1622.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 70 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة لـ 48.

وبينت أن إجمالي الجرعات المضادة لفيروس كورونا التي وصلت إلى قطاع غزة بلغت 1606760 جرعة، بينما بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 491607 شخصًا.

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