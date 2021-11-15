وكالة الرأي الفلسطينية الدعليس يلتقي أركان وزارة الاقتصاد وكالة الرأي الفلسطينية "المرور": تحرير 28 مخالفة لتجاوزات خطيرة خلال 24 ساعة وكالة الرأي الفلسطينية كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح غدًا الثلاثاء وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والثقافة" تطلق برنامج تمويل المشاريع الصغيرة للشباب المتضررين من العدوان وكالة الرأي الفلسطينية محكمة الاحتلال تؤجل البت بشأن تهجير عائلة السلايمة بالشيخ جراح وكالة الرأي الفلسطينية 6 وفيات و146 إصابة جديدة بكورونا في غزة وكالة الرأي الفلسطينية حكومة الاحتلال تصادق على نقل وزاراتها للقدس وكالة الرأي الفلسطينية 85 مستوطنًا يقتحمون الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية أسعار المنتجات الزراعية في غزة اليوم وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: تنمية القوى البشرية تعتمد دورة مهارات الجراحة الأساسية
أخبار » الأخبار الفلسطينية

محكمة الاحتلال تؤجل البت بشأن تهجير عائلة السلايمة بالشيخ جراح

15 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 10:44

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

القدس المحتلة - الرأي

أجّلت محكمة الاحتلال في القدس المحتلة، اليوم الإثنين، البت بشأن دعوى للمستوطنين تطالب بتهجير عائلة السلايمة من منزلها في الشيخ جراح حتى تاريخ 18/5/2022.

وكانت محكمة الاحتلال، قد أجلت في السادس من تموز/يوليو المنصرم، المداولات ضمن سياسة المماطلة والضغط النفسي على أهالي الشيخ جراح.

ويعود المنزل المستهدف للمواطن هاشم السلايمة، وهو أب لسبعة أبناء، وأحد أصحاب المنازل الصامدة في حي الشيخ جراح والمهددين بالتهجير القسري من الحي لصالح مستوطنين.

وكانت سبع عائلات في الحي الغربي من الشيخ جراح المسمى بـ "كبانية إم هارون"، قد تسلمت إخطارات بإخلاء منازلها.

وتفاجأت العائلات بتسليمها قرارات من شركة "فيلبين إينك" تطالبهم بإخلاء منازلهم في حي الشيخ جراح، بزعم أنها المالكة للعقارات.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

بدء الامتحانات النصفية في كلية مجتمع الأقصى

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟