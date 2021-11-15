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3 إصابات وتحطيم 4 مركبات بهجوم للمستوطنين شمال نابلس

15 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 12:13

أحد المصابين جراء اعتداءات المستوطنين
أحد المصابين جراء اعتداءات المستوطنين

نابلس - الرأي

أصيب، اليوم الإثنين، ثلاثة مواطنين، بجروح عقب هجوم للمستوطنين قرب قرية برقة، شمال نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، إن مستوطنين هاجموا المزارعين في الاراضي القريبة من الطريق الواصل بين جنين ونابلس، ورشقوهم بالحجارة.

وأضاف دغلس، أن المواطن ناصر حجة اصيب بجروح في الوجه عقب استهدافه بحجر، فيما أصيب شادي أبو عمر برضوض، ومحسن ساري حجي بحجر في رأسه، خلال التصدي لهجوم المستوطنين.

وأشار إلى أن المستوطنين رشقوا مركبات المواطنين أثناء مرورها على شارع جنين نابلس، بالحجارة، ما أدى إلى تحطم أربع منها.

يذكر أن المستوطنين يهاجمون المواطنين على الشارع الرئيسي الرابط بين محافظتي جنين ونابلس باستمرار، وفي أراضي برقة وسيلة الظهر والفندقومية في المنطقة القريبة من موقع مستوطنة " حومش"، الذي أخلته سلطات الاحتلال عام 2005.

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