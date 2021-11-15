الاحتلال يوزع إخطارات هدم واستدعاءات في العيساوية

فلسطين المحتلة - الرأي

وزعت بلدية الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، إخطارات هدم واستدعاءات لمراجعة البلدية، في بلدة العيساوية شمال شرقي القدس المحتلة، بحجة البناء دون ترخيص.

وبينت مصادر محلية أن طواقم بلدية الاحتلال اقتحمت برفقة عناصر الشرطة البلدة، وشرعت بتصوير عددًا من المنشآت السكنية والشوارع، وعلقت إخطارات هدم واستدعاءات لمراجعة البلدية.

وأشارت إلى أن أوامر الهدم شملت بنايات سكنية قائمة منذ عشرات السنين، مبينًا أن الاحتلال يشن هجمة واسعة على القدس تستهدف هدم المنازل وتهجير السكان المقدسيين.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت فجر اليوم، بلدة العيسوية، واعتقلت ثلاثة أشقاء هم قيس ومروان وموسى مصطفى بعد اقتحام منازلهم في البلدة.