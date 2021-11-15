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الاحتلال يعتقل شاباً ويصيب آخر باقتحامه مدينة نابلس

15 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 04:46

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

فلسطين المحتلة - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، الشاب عبد الحكيم شاهين، بعد اقتحامها مدينة نابلس، ومحاصرة عمارة سكنية في شارع عصيرة.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت شقة سكنية في عمارة "الكلبوني" برفقة قوات خاصة من وحدة "دوفدوفان".

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز والرصاص المطاطي والحي بكثافة صوب الشبان في المنطقة بعد اندلاع مواجهات مع الاحتلال.

وأوضحت أن قوات الاحتلال منعت طواقم الهلال الأحمر من الوصول للمكان، بعد إصابة عدد من الشبان بينهم شاب بالرصاص الحي في منطقة الركبة.

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