7 وفيات و236 إصابة جديدة بـ"كورونا" في فلسطين

فلسطين المحتلة - الرأي

أعلنت وزارة الصحة في رام الله، اليوم الاثنين، تسجيل 7 وفيات، و236 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و150 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في التقرير اليومي للحالة الوبائية في فلسطين، تسجيل 6 حالات وفاة في قطاع غزة، وحالة وفاة واحدة في بيت لحم.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "الخليل 34، جنين 14، طوباس 2، بيت لحم 12، ضواحي القدس 3، قلقيلية 2، طولكرم 4، رام الله والبيرة 12، سلفيت 1، نابلس 5، أريحا والأغوار 1، قطاع غزة 146".

وأضافت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "الخليل 6، جنين 3، طوباس 4، بيت لحم 8، ضواحي القدس 2، طولكرم 5، رام الله والبيرة 7، سلفيت 1، نابلس 14، وقطاع غزة 100".

وبينت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.3% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.7% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

ولفتت الكيلة إلى وجود 45 مصابا في غرف العناية المكثفة، فيما يُعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 78 مصابا، بينهم 9 مصابين على أجهزة التنفس الاصطناعي.