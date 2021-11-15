وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يحرقون 50 شجرة زيتون شمال الخليل وكالة الرأي الفلسطينية كشفان جديدان .. آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الثلاثاء وكالة الرأي الفلسطينية 3 إصابات وتحطيم 4 مركبات بهجوم للمستوطنين شمال نابلس وكالة الرأي الفلسطينية إحصائية عمل معابر غزة أمس الأحد وكالة الرأي الفلسطينية الدعليس يلتقي أركان وزارة الاقتصاد وكالة الرأي الفلسطينية "المرور": تحرير 28 مخالفة لتجاوزات خطيرة خلال 24 ساعة وكالة الرأي الفلسطينية كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح غدًا الثلاثاء وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والثقافة" تطلق برنامج تمويل المشاريع الصغيرة للشباب المتضررين من العدوان وكالة الرأي الفلسطينية محكمة الاحتلال تؤجل البت بشأن تهجير عائلة السلايمة بالشيخ جراح وكالة الرأي الفلسطينية 6 وفيات و146 إصابة جديدة بكورونا في غزة
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

7 وفيات و236 إصابة جديدة بـ"كورونا" في فلسطين

15 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 05:00

إجراءات مواجهة الفيروس مستمرة في أنحاء العالم
إجراءات مواجهة الفيروس مستمرة في أنحاء العالم

فلسطين المحتلة - الرأي

أعلنت وزارة الصحة في رام الله، اليوم الاثنين، تسجيل 7 وفيات، و236 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و150 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في التقرير اليومي للحالة الوبائية في فلسطين، تسجيل 6 حالات وفاة في قطاع غزة، وحالة وفاة واحدة في بيت لحم.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "الخليل 34، جنين 14، طوباس 2، بيت لحم 12، ضواحي القدس 3، قلقيلية 2، طولكرم 4، رام الله والبيرة 12، سلفيت 1، نابلس 5، أريحا والأغوار 1، قطاع غزة 146".

وأضافت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "الخليل 6، جنين 3، طوباس 4، بيت لحم 8، ضواحي القدس 2، طولكرم 5، رام الله والبيرة 7، سلفيت 1، نابلس 14، وقطاع غزة 100".

وبينت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.3% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.7% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

ولفتت الكيلة إلى وجود 45 مصابا في غرف العناية المكثفة، فيما يُعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 78 مصابا، بينهم 9 مصابين على أجهزة التنفس الاصطناعي.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

بدء الامتحانات النصفية في كلية مجتمع الأقصى

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟