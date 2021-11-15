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تحذيرات من ظروف سيئة يعيشها الأسير المضرب "الأشقر"

15 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 05:18

سجون الاحتلال
سجون الاحتلال

فلسطين المحتلة - الرأي

أكدت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى أن الأسير لؤي ساطي محمد الأشقر المضرب عن الطعام لليوم 36 على التوالي رفضًا لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحويله للاعتقال الإداري التعسفي، مازال يقبع في عزل سجن الجلمة بظروف سيئة.

وأوضحت أنه مستمر في إضرابه المفتوح عن الطعام ويرفض تلقي المدعمات أو الفيتامينات وفقط يشرب الماء، بالرغم من التراجع المستمر في وضعه الصحي، حيث يتقيأ منذ ثلاثة أيام أحماض بشكل يومي ولعدة مرات في اليوم، ونزل من وزنه نحو 25 كيلو.

ولفتت إلى أنه يقبع حاليًا في ظروف عزل سيئة، وهو متواجد في غرفة مساحتها مترين في مترين من ضمنها الحمام والمرحاض وهما مكشوفين للسجانين والباب شبك، وهي باردة جدًا، وليس لديه كرسي للصلاة، وممنوع حتى من إدخال المصحف إلى العزل.

وأشارت أنه بتاريخ 08/11/2021م وأثناء إرجاعه من زيارة المحامي رافقه ضابط قسم 3 وعندما دخل إلى القسم نادت السجانة على المعتقلين المدنيين ليدخلوا غرفهم ليتسنى لهم العبور إلى العزل، "سمعت الضابط يزجرها ويقول لها اتركيهم ليطعنوه! فتقدمت بشكوى إلى مدير السجن، وقال لي أنا لا أصدق هذا أن يقول لك ضابط ما تقول، وتقدمت بعدها بشكوى مكتوبة لوحدة التحقيق مع السجانين، وحتى الآن لم يراجعني أحد"، والحديث للأسير الأشقر وفق مهجة القدس.

واعتبر أن ما حدث معه تهديد من فم ضابط مسؤول في سجن الجلمة، قائلًا: "أخشى على نفسي من هذا التهديد لأنه سبق لهم وأن هددوا أخي محمد ساطي الأشقر وقتلوه في سجن النقب قبل الإفراج عنه بشهر ونصف وكان ذلك بتاريخ 22/10/2007م".

جدير بالذكر أن الأسير لؤي الأشقر من بلدة صيدا بمحافظة طولكرم شمال الضفة المحتلة، ولد بتاريخ 14/12/1976م، وهو متزوج؛ وأب لثمانية أبناء، وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلته بتاريخ 05/10/2021م، وحولته للاعتقال الإداري التعسفي لمدة ستة أشهر بدون أن توجه له أي اتهام.

وشرع بتاريخ 10/10/2021م منذ لحظة تسلمه قرار الاعتقال الإداري بإعلان إضرابه المفتوح عن الطعام رفضًا لقرار اعتقاله الإداري الجائر، وله عدة اعتقالات سابقة في سجون الاحتلال على خلفية انتمائه ونشاطاته في صفوف حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.

والأسير الأشقر شقيق الشهيد الأسير محمد ساطي الأشقر الذي استشهد في سجن النقب بتاريخ 22/10/2007م في الأحداث الدامية بين الأسرى وإدارة السجن والتي أدت إلى إصابة عشرات الأسرى واستشهاد محمد، كما أحرقت إدارة السجن خيام وحاجيات الأسرى في حينه.

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