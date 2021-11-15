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الاحتلال يرفض الإفراج عن الأسير "الفسفوس" للمرة الرابعة

15 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 08:40

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

فلسطين المحتلة - الرأي

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، مساء اليوم الاثنين، بأن محكمة الاحتلال العليا رفضت الالتماس المقدم للإفراج عن الأسير المضرب عن الطعام كايد الفسفوس، الذي يمر بوضع صحي حرج.

وقالت الهيئة، في بيان لها، إن هذا الالتماس هو الرابع الذي يقدم للأسير من قبلها خلال فترة إضرابه عن الطعام، وسط حالة من اللامبالاة والإجرام والاستهتار المتعمد بحياته من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وحذرت من خطورة الوضع الصحي الحرج للأسير "الفسفوس" المضرب عن الطعام منذ 124 يوما والقابع في مشفى "برزلاي" الإسرائيلي، مشيرة إلى أن "الأسير يقترب من الموت المفاجئ في كل دقيقة".

وبينت أن الأسير "الفسفوس" يعاني من عدم انتظام في دقات القلب، ووخزات في الصدر، وانخفاض في ضغط الدم ونسبة السوائل بجسمه، وأوجاع وآلام مختلفة، الأمر الذي يجعله عرضه لانتكاسة صحية مفاجئة وإصابته بمشاكل في الكلى والقلب، والرئتين، والجهاز العصبي.

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